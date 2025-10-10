الجمعة 18 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
سلسلة لقاءات لوزير الطاقة جو صدي

منذ ساعة واحدة
الصدّي مع السفير الألماني لدى لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، مديرة التعاون الألماني في لبنان يوتا سيمون

التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدّي ممثلة منظمة الأغذية والزراعة FAO في لبنان نورا اورابح حداد، برفقة المنسقة التقنية للري والمياه مايا مهنا، وكان عرض للمهام التي تقوم بها المنظمة في لبنان وللمشاريع المشتركة مع الوزارة.

كما استقبل الصدّي السفير الألماني لدى لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، مديرة التعاون الألماني في لبنان يوتا سيمون، المديرة العامة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ إنغريد غابرييلا هوفن، على رأس وفد من الوكالة ضم مدير GIZ في لبنان ماتياس فاغنر وآخرين. وتركّز البحث على قطاع المياه في لبنان والدور الذي تلعبه الوكالة بالتعاون مع الوزارة.

