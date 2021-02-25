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سلفات مالية من الضمان بقيمة (46 مليار ل.ل) للمستشفيات والأطباء

25 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2021 2:13 مساءً
الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي

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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي قراراً حمل الرقم 95 بتاريخ 25/2/2021 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية عن شهر شباط 2021 بلغت قيمتها حوالي 46 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها في الأيّام القليلة القادمة.

وأعاد كركي التأكيد على أصحاب المستشفيات وكلّ القيّمين على هذا القطاع أن يلتزموا بالتعرفات المعتمدة من قبل الصندوق وعدم تقاضي فروقات مالية أو مبالغ تأمينيّة مسبقة وتحميل المضمون 10% فقط من قيمة الفاتورة الاستشفائيّة، محذّراً المخالفين باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة التي قد تصل الى حدّ فسخ العقد نهائيّاً مع الصندوق كما حصل مع بعض المستشفيات المخالفة في الاسابيع القليلة الماضية وشاكراً التضحيّات التي لا تقدّر بثمن المقدّمة من قبل الجهازين الطبّي والتمريضي والاستشفائي بشكل عام.

وتوجه المدير العام الى المضمونين، داعياً إيّاهم إلى عدم التردّد بالتوجّه الى المراقبين الاداريين والأطباء المراقبين المتواجدين في المستشفيات، في حال تعرّضهم لأية مشاكل أو معوّقات في ما يتعلّق بالاستشفاء أو الاتصال على الخط الساخن (#2424) لمعالجة قضاياهم.

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