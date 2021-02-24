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سلفة لهيئة الإغاثة بـ 300 مليون لشراء محروقات للدفاع المدني

24 - فبراير - 2021
الدفاع المدني

الدفاع المدني

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كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قرار اصدره وزارة المال بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 300 مليون ليرة بموجب سلفة خزينة أو نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لشراء محروقات (مازوت وبنزين) من منشآت النفط في الزهراني لصالح المديرية العامة للدفاع المدني ووضعها لدى الجيش اللبناني على سبيل الأمانة، وذلك بناءً على كتاب من المديرية العامة للدفاع المدني نظرًا لحاجتها إلى رفع جهوزية سيارات الدفاع المدني وتسهيلًا لعملها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وللسرعة في التنفيذ.

ووفقًا للقرار تكون عملية الشراء واستلام المواد وخزنها وضبط القيود على مسؤولية المديرية العامة للدفاع المدني وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والمنشآت النفطية ويُعرض الموضوع على الاجتماع القادم للهيئة على سبيل التسوية. كما يُحسم المبلغ المشار إليه أعلاه من الموازنة المخصصة للمديرية العامة للدفاع المدني.

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