الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
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سلمان سماحه يعلق على تصريح باسيل: مع من يتعاطف؟

منذ 9 ثواني
منسق لقاء "اللبنانيون الأحرار" سلمان سماحه

منسق لقاء "اللبنانيون الأحرار" سلمان سماحه

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تعليقاً على تصريح الوزير جبران باسيل من الديمان، الذي قال فيه “على الرئيس ان يكون ابن بيئته.. ابن وجدانها”، علّق منسق لقاء “اللبنانيون الأحرار” سلمان سماحه بالآتي: “في تعريف “الوجدان”:

وِجْدَان( مصدر وَجَدَ)، ووِجْدَانُ الْمَرْءِ هو نَفْسُهُ وَقُوَاهُ البَاطِنِيَّةُ، وهو مجموع الأحاسيس والانفعالات والعواطف والاتجاهات والميولات التي يتفاعل معها أو يَتَأَثَّرُ بِهِا، مِنْ حب وكراهية وتعاطف ولَذَّةٍ أَوْ أَلَم وميل ونفور، إلى آخره من أحاسيس إنسانية مختلفة.

يضيف سماحه: السؤال الذي يطرح نفسه هو: “وجدان” البيئة المسيحية اللبنانية، عمَّ يعبر؟ ما هي قُوَاهُ البَاطِنِيَّةُ، احاسيسه، انفعالاته، عواطفه، اتجاهاته وميوله التي يتفاعل معها أو يَتَأَثَّرُ بِهِا؟

منْ يحب او يكره؟ مع من يتعاطف؟”.

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