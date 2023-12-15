سلوم: آخر إبداعات السلطة النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، وفد نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جو سلوم، في حضور مساعد الأمين العام لشؤون المصالح نبيل ابو جودة وأعضاء من مصلحة الصيادلة في القوات.

و قال سلوم: “بحثنا في معاناة المرضى ولا سيما مرضى السرطان والأمراض المستعصية الذين يعانون من ايجاد علاجهم، وبالتالي هذا إذلال للمريض اللبناني. كما عرضنا مشاكل القطاع الصحي والدوائي في لبنان وتغيير هوية هذا البلد من خلال اجتياح الدواء المهرب والمزور الأسواق اللبنانية، الى جانب كل ما هو غير شرعي من صيدليات ومواقع تواصل اجتماعي وتجار الشنط، الأمر الذي يهدد القطاع الصحي ونوعية الدواء وجودة العلاج في لبنان”.

واشار الى اننا “تداولنا في أطر مكافحة هذه الظاهرة ، في ظل تقاعس السلطات عن القيام بواجبها”، ولفت إلى أن “آخر إبداعات السلطة النظام التتبعي على الدواء غير المدعوم، ما يشجع السوق السوداء والمزيد من التهريب”، مشددا على أن “الصيغة المطروحة اليوم وتوقيتها غير قابل للتطبيق في ظل تواجد الصيدليات الشرعية التي تعاني الأمرين نتيجة المضاربات عليها وواقعها الصعب جدا، ناهيك عن عدم إيفاء هذا الموضوع بالغرض أي التخزين وسواه، وتحوله فقط إلى وسيلة لجمع الداتا وما أدراك ما يحل بهذه الأخيرة”.

واذ “لفت إلى تفهم الحكيم لهذا الموضوع “، أكد “دعم جعجع المطلق للصيادلة ونضالهم في سبيل صحة المريض والحفاظ على نوعية الدواء وجودته، فضلا عن وقوفه إلى جانب مرضى السرطان وتأييده ودعمه نقابة الصيادلة في مطالبها المحقة التي هدفها الأول والأخير المريض اللبناني”.

وردًّا على سؤال ختم مشيراً الى ان “التحركات سيقوم بها المرضى وليست النقابة باعتبار أنه في حال طبق هذا النظام لن يستحصلوا على دوائهم، وبالتالي هؤلاء المرضى عندما يرون الصيدلية الشرعية التي تؤمن لهم دواءهم مقفلة، في حين أن الصيدليات غير الشرعية وتجار الشنط يسرحون ويمرحون، من المؤكد سنشهد لهم تحركا عظيما”.