سلوم: أمن الصيادلة في خطر والتزوير الدوائي على مصراعيه

اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم في تصريح، أن “أمن الصيادلة واللبنانيين في خطر والتزوير الدوائي على مصراعيه”.

وتوجّه الى المعنيين قائلاً: “في منطقة حلبا – عكّار، تعرّض الصيدلي رياض شدرواي للتهديد بالقتل من قبل صاحب المأجور، في حال لم يُخل صيدليته، وذلك من دون أي وجه حقّ، وخلافاً لكلّ القوانين والأعراف”.

وأضاف سلوم: “حتى الساعة وعلى الرغم من تواصلنا مع مرجعيّات أمنيّة وسياسيّة في المنطقة، لا يزال الزميل الصيدلي يتلقّى التهديدات، من دون أي إجراءات أو تطمينات ما أجبره على ملازمة منزله، حارماً المرضى من العناية والخدمة الصحيّة التي كان يوفّرها لهم في صيدليّته”.

وختم: “لقد وصلنا الى قعر الهاوية، في الأمن السائب، والفلتان في القطاع الصحي والدوائي، ولا نجد من يحرّك ساكناً”.