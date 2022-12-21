الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سلوم: الانقاذ يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد والا الانهيار الحتمي للقطاع الدوائي

منذ دقيقتين
نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

A A A
طباعة المقال

أوضح نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم في نداء الى المعنيين، أن “الارتفاع المطرد والسريع للدولار، أدى الى توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية والحليب الى الصيدليات، وبالتالي فقدانها تدريجياً، ناهيك عن انعكاساته السلبية على الواقع الصحي والافلاسات التي تنتظر كل قطاعات الدواء وفي مقدمتها الصيدليات، وبالتالي الاقفال”.

وقال: “لا أحد يختلف، أن المواطنين عاجزون عن تحمّل المزيد من الأعباء وارتفاع الأسعار، وكذلك الصيدليات وشركات الأدوية والمصانع الدوائية عاجزة عن الاستمرار، في حين ان وزارة الصحة تقوم بأكثر من واجبها في هذه الظروف الصعبة وضيق الموارد والخيارات، ونقابة صيادلة لبنان لا تألو جهداً في مكافحة كل أشكال المخالفات والتهريب والتلاعب بصحة المواطن”.

وختم: “من هنا أتوجه كنقيب صيادلة لبنان، المؤتمن على القطاع الدوائي وصحة المواطن، الى السياسيين في الداخل والمجتمع الدولي لانقاذ المريض والقطاع الصحي الذي يلفظ أنفاسه الاخيرة ، فالانقاذ يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي والاقتصادي، واعادة انتظام الحياة الدستورية والتشريعية لتذهب الأمور في اتجاه التعافي ووضع الخطط التنفيذية، ولا سيما الصحية، والا الانهيار الحتمي والتوقف القسري لكل القطاع الدوائي في غضون أيام”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زينة الميلاد في وسط بيروت
    العيد في لبنان: الدولار "مجنون" والحجوزات "مفوّلة"
    النائب سامي الجميل
    الجميّل: حادثة العاقبية "رسالة".. والشعب اللبناني "رهينة"
    مولوي ونظيره المصري
    مولوي يلتقي نظيره المصري: لتعزيز التعاون في ضوء التحديات الأمنية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رامي عياش وزوجته داليدا
    بالفيديو.. رامي عياش يستقبل مولودته الجديدة
    رامي مخلوف
    رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!