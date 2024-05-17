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سلوم: النازحين السوريين يشكلون عبئاً خطيراً على القطاع الصحي

منذ ساعة واحدة
نقيب الصيادلة جو سلوم

نقيب الصيادلة جو سلوم

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أشار نقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في بيان، إلى أن “النازحين السوريين يشكلون عبئاً خطيراً على القطاع الصحي والدوائي، اذ يزاحمون المرضى اللبنانيين على الدواء والخدمات الصحية، ويساهمون مباشرة في عملية التهريب والاتجار بالمهرب، وانتشار الاماكن غير الشرعية التي تبيع الدواء السوري وغيره، ما يهدد الامن الصحي للمرضى، فضلا عن انتشار الامراض والاوبئة بسبب الاقتظاظ من دون وسائل الحماية الصحية في مخيمات اللاجئين”.

ختم: “ان حق اللاجئين علينا الذين نكن لهم كل اخوة ومحبة، أن نؤمن لهم العودة الى بلادهم ولا نبيع قضيتهم بثلاثين من فضة بتحويل لبنان إلى وطن بديل وتهجير الشعب اللبناني لاستبداله بشعب آخر”.

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