سلوم: قطاع الصحة والصيدلة في خطر!

أشار نقيب الصيادلة جو سلوم عبر صوت لبنان 100.5 أن قطاع الصحة والصيدلة في خطر من ناحية تهريب الأدوية والتفلّت الحاصل في الصيدليات غير الشرعية وانتشار مراكز التجميل غير المرخصة وبيع الأدوية التي كانت مدعومة وهُربت الى الخارج في الدكاكين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي اضافة الى دخول الادوية الى لبنان من بلدان مختلفة دون مراقبتها

بدوره، أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون عبر صوت لبنان 100.5 أن الوضع الصحي والاستشفائي بخطر وذلك بسبب نقص الموارد البشرية من أطباء وممرضين جراء هجرتهم وهذا ما سيؤدي الى اقفال العديد من مستشفيات لبنان.