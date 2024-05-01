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سلوم: لاستعادة الدور والحضور المسيحي الوازن في كافة المواقع

منذ 41 دقيقة
نقيب الصيادلة جو سلوم

نقيب الصيادلة جو سلوم

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جدّد نقيب صيادلة لبنان جو سلوم تاكيده ثوابت ترشيحه لرئاسة الرابطة المارونيّة، وأعلن في بيان، أنّه “مع بداية الشهر المريمي، وعلى مسافة ١٠ أشهر من استحقاق الرابطة المارونيّة الانتخابي، أُجدّد تأكيد ثوابت ترشيحي لرئاسة الرابطة، والمتمثّلة بمدّ اليدّ للجميع، لتوحيد كل القوى والطاقات التي تذخر بها رابطتنا ومجتمعنا المسيحي، في الداخل والاغتراب، والعمل على وضع رؤية موحّدة، والشروع بخطة عمل سوف نعلن عنها، لاستعادة الدور، والشراكة الحقيقيّة، والحضور المسيحي الوازن في كافة المواقع، خدمةً للبنان الصيغة والكيان، والدولة السيّدة، القويّة، الموحّدة، بحدودها المصانة، والتي وحدها تُشكّل الضمانة للوجود المسيحي والاسلامي، وذلك ضمن ثوابت بكركي الوطنية والإيمانية”.

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