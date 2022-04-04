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سلوم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: الأدوية ستكون متوفرة في الصيدليات والوضع الدوائي أفضل جزئياً

منذ 18 ساعة
آخر تحديث: 4 - أبريل - 2022 9:41 صباحًا
نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

نقيب صيادلة لبنان جو سلوم

اميمة شمس الدين
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طمأن نقيب الصيادلة جو سلوم في اتصال مع موقع “صوت بيروت انترناشونال” ان الأدوية ستكون متوفرة في الصيدليات، مشيراً الى ان رفع الدعم عن الادوية المستوردة التي يصنع مثيلها في لبنان انعكس ايجاباً على وضع الادوية في لبنان.

وتمنى ان يكون هناك دعم للمواد الأولية التي تستعمل في صناعة الأدوية وبالتالي سيكون هناك زيادة لانتاج الادوية المصنعة محلياً.

وطالب سلوم وزارة الصحة ان تضع سياسة دوائية مستدامة وهذا ما تعمل عليه نقابة الصيادلة كي لا تتغير هذه السياسة مع تغيير الحكومات، مشدداً على ان يكون الهدف الاساسي مصلحة وصحة المواطن وتأمين البطاقة الدوائية ودعم الصناعة المحلية والحفاظ على هوية لبنان.

وأمل سلوم أن يساهم توقيع وزير الصحة فراس أبيض على مؤشر زيادة أسعار الأدوية مع الأخذ بالاعتبار سعر صرف دولار السوق السوداء لدفع المستوردين ومصانع الأدوية إلى تسليم جزء من الأدوية بعدما توقفوا عن تسليم الدواء للصيدليات منذ أسبوعين بسبب الفارق بين المؤشر القديم والجديد.

يذكر ان هناك ١٢ مصنعاً للادوية في لبنان مجهزة بأحدث التكنولوجيا وتعمل وفق المعايير العالمية لصناعة الادوية وهي تُصنع ١٢٠٠ دواء للامراض المزمنة الاكثر شيوعاً مثل امراض القلب والضغط والسمرس وامراض السرطان والجهاز التنفسي وغيرها.

مع الاشارة الى ان اسعار الادوية المصنعة في لبنان ادنى من اسعار الادوية المستوردة بنسبة ٢٥ الى ٥٥٪؜ وهناك بعض الادوية اسعارها ادنى بنسبة ٧٠٪؜ وهذه النسبة سترتفع طبعاً بعد رفع الدعم.

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