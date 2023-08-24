سلوم: للتعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي

دعا نقيب الصيادلة جو سلوم في بيان، الى “التعامل مع الأدوية الزراعية كالدواء العادي، اذ لا تقل خطورتها عن الدواء العادي، وألا تصرف إلا تحت إشراف صيدلي ومراقبة نقابة الصيادلة”.

وقال: “من المؤسف أن يتم تهريب كل اشكال الأدوية في لبنان، من دون أن تكون هنالك خطوات جدية لمنعها، وهذا إن دل على شيء، فعلى رخص حياة الإنسان بالنسبة للسلطة”.

يذكر أنه أوضحت وزارة الصحة العامة أنها مسؤولة عن تنظيم عملية استيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية فقط اما استيراد المبيدات الزراعية فيخضع لصلاحية وزارة الزراعة.

وأشارت وزارة الصحة، تعقيباً على المعلومات حول تهريب مبيدات زراعية ضارة إلى السوق اللبناني، في بيان إلى أنه تتم الموافقة على استيراد مبيدات الحشرات والقواضم المنزلية استناداً إلى إجازة مسبقة تُمنح لصاحب العلاقة على أساس الملف الفني المقدم من قبله والذي يشتمل على كل المستندات التي تُثبت فعالية المنتج، لافتاً إلى أنه على صاحب العلاقة إثبات أن المادة الفعالة معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي وواردة على لائحة الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية.