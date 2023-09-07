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سلوم: لإطلاق سراح الوكالة الوطنية للدواء

منذ 6 دقائق
نقيب الصيادلة جو سلوم

نقيب الصيادلة جو سلوم

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أكّد نقيب الصيادلة جو سلوم أنّه “بات من الضروري إطلاق سراح الوكالة الوطنية للدواء ومختبرها المركزي، التي صدرت القوانين بإنشائها عن المجلس النيابي منذ أكثر من سنتين وألى الساعة لم تبصر النور”.

وأضاف في بيان أن “الوكالة الوطنية للدواء بقوانينها واستقلايتها ومختبرها المركزي هي الضمانة لجودة الدواء وتتبعه في الاسواق”.

وأمل سلوم في حديث لـ”صوت كل لبنان” ، إلى “أن يكون هناك خطة واضحة ومستدامة لمرضى السرطان الذين يعانون من نقص حاد في أدويتهم”.

وأضاف، “ملفّ أدوية السرطان والأمراض المستعصية يحتاج إلى خطّة شاملة ومتكاملة ومؤتمر للمانحين”.

وأشار إلى أنّ “نحن مع دواء “الجينيريك” المصنّع محلياً لأنّه جودته جيدة وأسعاره مقبولة نسبياً ولكن يجب التنبّه لبعض الأدوية التي تأتي من دول أخرى عن طريق التهريب حيث لا نعرف مصدرها ولا تركيبتها”.

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