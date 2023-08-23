سلوم لصوت بيروت إنترناشونال موضوع أدوية السرطان "خط أحمر"

أكد نقيب الصيادلة جو سلوم لصوت بيروت إنترناشونال أن موضوع أدوية السرطان والأمراض المستعصية “خط أحمر” ومن المفروض أن تكون من الأولويات على طاولة بحث الجهات المعنية، لأن مريض السرطان لا يتحمل التأجيل يوم واحد.

وأضاف سلوم: “نعلم من فترة طويلة عن تخصص 25 مليون دولار لمرضى السرطان في حين نحن بحاجة إلى أكثر من 60 مليون دولار، بالتالي اليوم أكثر من 60% من الأدوية غير متوفر لذلك يضطر مرضى السرطان الانتقال من بروتوكول إلى آخر وهذا ما يضر بالعلاج”.

وناشد سلوم المسوؤلين قائلاً: “يجب أن يكون موضوع أدوية السرطان على طاولة الحوار وفي البند الأول ولضرورة الاسراع بوضع خطة شاملة متكاملة لانقاذ حياة المرضى”.

وتابع سلوم: “نلاحظ من خلال المرضى أن هناك الكثير من الأدوية لأمراض الرسطان والأمراض المستعصية مقطوعة لذلك تحولت إلى سوق سوداء وما أدراك ما السوق السوداء، حيث من الممكن أن تكون الأدوية منتهية الصلاحية أو متلاعب بمدة صلاحيتها وهذا ما يأثر على صحة المريض.

وأضاف: “من الضروري تأمين دواء السرطان لكل المرضى دون استثناء وبشكل مستمر”.

وعن الخبر الذي تقدم به للنيابة العامة قال سلوم: “تقدمنا بشكوى إلى النيابة العامة ونعمل بكل جهد لمنع الدواء المزور واغلاق الصيدليات غير القانونية ونحن على تواصل مع المراجع المختصة خطوة بخطوة لابلاغهم بكل مخالفة تحصل.

وأمل سلوم أن تتحرك الضمائر وختم “نحن اليوم أمام معركة مفتوحة وأنا أوصل صوت كل مريض موجوع وكل كل مواطن لبناني مظلوم لا يستطيع أن يوصل صوته.