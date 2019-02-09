سليماني والصدر بضيافة نصرالله

أشارت معلومات صحيفة “الشرق الاوسط” إلى أن اجتماعا استمر خمس ساعات عقد مؤخرا في بيروت برعاية أمين عام حزب الله حسن نصر الله وبحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقائد فيلق القدس في “الحرس الثوري الإيراني” قاسم سليماني انتهى إلى توافق تم بموجبه حل عقدة وزارة الداخلية ومرشحها فالح الفياض.

وطبقا لمجريات الاتفاق فإنه تم استبعاد الفياض من وزارة الداخلية على أن يرشح لها ضابط من داخل الوزارة نفسها وهو ما سينطبق لاحقا على وزارة الدفاع بينما يجري دمج كل من مستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني اللذين يترأسهما الفياض نفسه وتحويلهما إلى وزارة باسم وزارة الأمن الوطني يشغلها الفياض، وهو ما يعني زيادة عدد الوزارات في حكومة عبد المهدي من 22 وزارة إلى 23.

المصدر الشرق الاوسط