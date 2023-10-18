سليمان: إسرائيل تُحاول غسل يديها عبر اتّهام الضحايا بارتكاب الجريمة

قال رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تصريح: “ملحمة.. مجزرة.. محرقة.. كيفما وصفت فهي من أبشع صور الإبادة وجرائم الحرب بحق مدنيين أبرياء لجأوا إلى أقدم مستشفى في غزة هربًا من قصف بيوتهم وتدميرها”.

سليمان أشار إلى أنّ “ما يزيد البشاعة قباحة، هو محاولة إسرائيل غسل يديها من دماء هؤلاء الصديقين عن طريق اتهام الضحايا أنفسهم بارتكاب جريمة العصر بحق ذواتهم وبحق عائلاتهم، وكأنّ العالم لم يسمع بالإنذارات والتهديدات المتتالية بوجوب إخلاء المستشفى”.

يشار إلى أنّ مئات الشهداء والجرحى سقطوا أمس في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، التي كانت تضم حوالي 1500 نازح لجأوا إليها هربًا من الغارات المعادية التي تكثفت على القطاع المحاصر.

وفي وقت لاحق، ألقت سلطات الاحتلال مسؤولية القصف على حركة الجهاد الإسلامي، زاعمة أنّ الانفجار كان نتيجة لإطلاق صاروخي فاشل من الحركة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. فيما نفت “الجهاد” مزاعم الاحتلال.