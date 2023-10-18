الأربعاء 3 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 18 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليمان: إسرائيل تُحاول غسل يديها عبر اتّهام الضحايا بارتكاب الجريمة

منذ 7 دقائق
ميشال سليمان

ميشال سليمان

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في تصريح: “ملحمة.. مجزرة.. محرقة.. كيفما وصفت فهي من أبشع صور الإبادة وجرائم الحرب بحق مدنيين أبرياء لجأوا إلى أقدم مستشفى في غزة هربًا من قصف بيوتهم وتدميرها”.

سليمان أشار إلى أنّ “ما يزيد البشاعة قباحة، هو محاولة إسرائيل غسل يديها من دماء هؤلاء الصديقين عن طريق اتهام الضحايا أنفسهم بارتكاب جريمة العصر بحق ذواتهم وبحق عائلاتهم، وكأنّ العالم لم يسمع بالإنذارات والتهديدات المتتالية بوجوب إخلاء المستشفى”.

يشار إلى أنّ مئات الشهداء والجرحى سقطوا أمس في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، التي كانت تضم حوالي 1500 نازح لجأوا إليها هربًا من الغارات المعادية التي تكثفت على القطاع المحاصر.

وفي وقت لاحق، ألقت سلطات الاحتلال مسؤولية القصف على حركة الجهاد الإسلامي، زاعمة أنّ الانفجار كان نتيجة لإطلاق صاروخي فاشل من الحركة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. فيما نفت “الجهاد” مزاعم الاحتلال.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس لبنان
    الطقس متقلّب والأمطار تشتدّ غدًا.. متى يعود الاستقرار؟
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    غليان خطير في الجنوب.. وتحذيرات غربيّة من حرب "على نطاق واسع"!
    تكتل الاعتدال الوطني
    "الاعتدال الوطني": لوضع حدّ لحرب غزة.. ومنح الفلسطينيين حقهم كاملًا

    الأكثر قراءة

    رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابق الجنرال ديفيد بتريوس
    جنرال أميركي كبير يكشف ما ينتظر الإسرائيليين في غزة!
    علما تركيا وإسرائيل
    سفينة تركية محملة بالخضروات تصل إلى ميناء حيفا
    جندي من الجيش الإسرائيلي
    الجيش الإسرائيلي يشن هجمات ضد أهداف لحزب الله جنوب لبنان