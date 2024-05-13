سليمان: الإعلام مسؤولية

أشار الرئيس السابق العماد ميشال سليمان في تصريح، إلى أنه “في القداس الاحتفالي، الذي أقامه المركز الكاثوليكي للإعلام، في اليوم العالمي للإعلام في كنيسة السيدة في عمشيت، قال الاطفال كلمتهم المعبرة: الإعلام مسؤولية”.

وقال سليمان: “صحيح وهذه المسؤولية تكبر وتزداد كلما كبر موقع المتعاطي مع وسائل الاعلام، وكل من يتوفر له منبر إعلامي مميز، وكلما كبر تأثير هذا الشخص على الناس، وكلما كان على الناس أن يسمعوه بحكم موقعه، مما يفرض عليه وزن كلماته بميزان الصيدلي”.

أضاف: “رئيس الدولة أو الحكومة يؤثر أكثر من وزير، رئيس كتلة نيابية يؤثر أكثر من نائب، رئيس طائفة يؤثر أكثر من رجل دين عادي، قائد مؤسسة عسكرية يؤثر أكثر من ضابط، كاتب مشهور يؤثر أكثر من كاتب عادي، رئيس حزب يؤثر أكثر من ناشط في الحزب، إعلامي قدير يؤثر أكثر من اعلامي مبتدئ، فهؤلاء تقع على عاتقهم مسؤوليات أكبر على طريق التربية والإصلاح والأمن والسلام والعيش المشترك والتزام القوانين”.