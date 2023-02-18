السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليمان: المؤسسة العسكرية كانت ولا تزال الضمانة الأولى لكل مواطن

منذ 40 دقيقة
الرئيس ميشال سليمان

الرئيس ميشال سليمان

A A A
طباعة المقال

نعى رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان شهداء الجيش “الذين دفعوا الثمن الأغلى في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع الذي تحاصره الكوارث من كل الجوانب”.

أضاف، في بيان: “المؤسسة العسكرية كانت ولا تزال الضمانة الأولى لكل مواطن من دون تفرقة ولا تمييز، وهي التي تربت على الانصهار المجتمعي في صفوفها، والذي ينعكس إيجابا على وظيفتها الأساسية، حفظ الأمن وزرع الأمان وتنفيذ أصعب المهام بكل أمانة. نعم، إنه الجيش الوطني بكل ما للكلمة من معنى، الجيش الذي يدفع ثمن السياسات الخاطئة، وثمن فقدان سيادة الدولة وثمن الانخراط في سياسة المحاور، وثمن التغاضي عن المجرمين ان لم نقل حمايتهم في غيتويات مذهبية ضيقة”.

وختم سليمان: “أتوجه بالتعزية لأهالي الشهداء وللمؤسسة العسكرية التي تستحق منا كل الدعم، وهي عمليا الداعم الأول لصمود لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    طقس مستقر في لبنان
    طقس مستقر يؤثر على لبنان حتى الثلاثاء
    فتح الطرقات المقطوعة بالثلوج
    اليكم الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
    إدّعى أنه سُلب 100 مليون ليرة
    لبنان مقبلٌ على "سنوات من الفوضى الماليّة"

    الأكثر قراءة

    الصليب الأحمر
    نشرة توعويّة.. ما هي الإجراءات الوقائية قبل الزلزال وخلاله وبعده؟
    الدولار
    تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟
    مؤشر قياس الزلازل
    هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق في لبنان وسوريا