سليمان: بكركي من عركه لعركة

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: لا يسعنا في هذا الزمن الا ان نردد ما قاله المرحوم البطريرك صفير ذات يوم:

“بكركي من عركه لعركة

لا زيتا ولا نورا شح

كلن عم يحكوا تركي

الا بكركي عم تحكي صح”

صح، البطريرك الراعي عم يحكي صح.

وفيما كتب النائب نديم الجميّل عبر منصة “أكس”: “مقاطعة المجلس الاسلامي الشيعي للقاء بكركي مؤسفة. لكن المؤسف أكثر والمعيب هو مشاركة الأب لأبو كسم في احتفال اطلاق كتاب الغدير والامامة برعاية المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بظل الهجوم الذي يتعرض له البطريرك وبكركي. لا بالمسايرة ولا بالانبطاح يرد اعتبار بكركي”.