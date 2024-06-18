سليمان عن الجنرال غرازيانو: تفوق على بعض اللبنانيين في محبته للبنان

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: “رحم الله الاخ الصديق الجنرال الايطالي كلاوديو غرازيانو الذي تفوق على بعض اللبنانيين في محبته للبنان وحرصه على جيشه وامنه واقتصاده وخاصة الجنوب العزيز”.

وتابع: “عمل غرازيانو على تعزيز العلاقات مع لبنان طيلة تسلمه مناصبه الرفيعة من قيادة قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان الى رئاسة اركان الدفاع الايطالية الى رئاسة اللجنة العسكرية للاتحاد الاوروبي، كما ثابر على زيارة بلدنا وقيادته السياسية وجنوبه وجيشه وكنت افرح بلقائه في كل مرة حتى بعد انتهاء ولايتي الرئاسية. اسكنه الله فسيح جنانه، فلنتذكره دائماً”.