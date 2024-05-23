سليمان: لا سلام في لبنان والمنطقة إلّا بحل القضية الفلسطينية

أعلن الرئيس السابق ميشال سليمان أنّه “عسى ان تكون سبحة اعتراف الدول بفلسطين التي كرّت مع الدول الاوروبية عبرة لتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحافزاً لهم لترتيب وحدتهم الداخلية وعلاقاتهم الخارجية مع دول العالم والتعاون مع منظمات المجتمع الدولي بما ينسجم مع مقاصد وميثاق الامم المتحدة”.

واكد سليمان، في تصريح، أنّ “لا سلام ولا استقرار في لبنان وفي المنطقة إلّا بحل القضية الفلسطينية عن طريق اعتماد حلّ الدولتين”.

فيما كتب النائب اللواء أشرف ريفي على منصة “إكس”، “توالي الإعتراف بدولة فلسطين مسارٌ تأخر، لكنه الآن يؤكد حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وكرامة في دولته المستقلة. إسبانيا وإيرلندا والنروج قامت بخطوة شجاعة ومقدّرة، وندعو جميع دول العالم إلى الإعتراف بدولة فلسطين، وفق معادلة السلام العادل والشامل وحلّ الدولتين. صمود الشعب الفلسطيني بدأ يؤتي ثماره، والتطرف الإسرائيلي محاصَر دولياً والإحتلال سيزول. التحية لفلسطين الحرة والمستقلة”.