سليمان: لبنان يتخبّط بأزمة ومحنة تهددان كيانه!

أشار الرئيس الأسبق ميشال سليمان في بيان، إلى أنّ “ذكرى المولد النبوي الشريف تعود هذا العام ولبنان يتخبط بأزمة سياسية ومحنة احتلال أخوي تهددان كيانه بخطر التفكك وشعبه بخطر النزوح، كما تفعل المؤامرة نفسها بالشعب الأرمني الصديق الذي يتعرض مجددًا للقتل والتهجير في ظل صمت دولي مريب”.

وتابع: “في هذه المناسبة المباركة نسأل الله الرأفة بالمظلومين والرحمة لهم وأن يلهم المجتمع الدولي ليهب إلى نصرة الدول الضعيفة من جور الطغاة ومن مجازر المجرمين، ونحث اللبنانيين على حسم خياراتهم وحزم أمرهم للتصدي مجتمعين لما يخطط لبلدهم”.