سليمان: لوضع مجلس الأمن يده على القضية..وإفراغ شحنة الأمونيوم تعود لفترة الشغور الرئاسي

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صدر عن الرئيس ميشال سليمان بياناً استغرب فيه “وقوع بعض المسؤولين في ارفع المستويات بأخطاء في التواريخ مما خلق التباساً لدى المواطنين وافسح المجال امام تقاذف المسؤوليات”، مؤكداً ان “شحنة نيترات الأمونيوم أفرغت في مستودعات المرفأ اواخر عام ٢٠١٤ خلال فترة شغور موقع رئاسة الجمهورية وليس منذ ٧ سنوات، وفق ما قال رئيس الجمهورية في دردشته الصحفية، كما انها لم تفرغ في مستودعات المرفأ عام 2013 ، رداً على تصريح رئيس مجلس الوزراء الذي شغل حقيبة التربية في ذلك العام”.

واعتبر سليمان أن “الشفافية متوجبة منعاً للتلاعب بمشاعر الناس الموجوعة لا سيّما أهالي الشهداء، وكذلك الاسراع في تحمل مسؤولية التقصير الفاضح الذي تسبب في تدمير بيروت وتشريد أهلها”.

ودعا مجلس الأمن إلى وضع يده على “القضية من أساسها نظراً لاحتمال ارتباطها بالإرهاب الدولي والتحقيق مع الجهة المصدّرة والجهة المرسلة اليها ووجهة الاستعمال المرسومة والتأكد من فرضية القصف الاسرائيلي أو فرضية عملية تخريبية وتفنيد المحتويات على ضوء قياس قوة الانفجار وكشف الملابسات بالاضافة الى المسؤوليات التي يرتبها التحقيق المحلي بأسرع وقت ممكن”.