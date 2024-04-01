الأثنين 22 رمضان 1445 ﻫ - 1 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميشال سليمان: ما زلنا نتلمس طريق تنفيذ القرار 1701

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 1 - أبريل - 2024 5:12 مساءً
A A A
طباعة المقال

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: “المسيح قام، فصح مجيد وفطر (قادم ) سعيد.

رُزِقْنا بحفيدنا البكر صباح ١٧ آب ٢٠٠٦، تاريخ دخول الجيش الى الجنوب لتنفيذ القرار ١٧٠١، بعد ٢٧ عاماً من غيابه آنذاك عن الحدود، وعقَدنا في حينه الأمل على مُستقبل واعدٍ ينتظر جيله. واليوم في حين يستعدُّ للسفر إلى الخارج كما باقي أحفادنا وسائر الشبان والشابات، أكرمنا الله بحفيدٍ جديد، ونحن ما زلنا نتلمس طريق تنفيذ القرار ١٧٠١ ! مع تَجدّد الرجاء بالقيامة والأمل بالخلاص، كي لا يضرس الاحفاد من الحصرم الذي اكلناه . كل عام وأنتم بخير “.

    المزيد من أخبار لبنان

    حلويات العيد في لبنان
    تزامن الأعياد وحد اللبنانيين.. عسى أن يتوحد السياسيون من أجل مصلحة لبنان
    اعتصام للأساتذة
    نقابة المعلمين تحذّر من إضراب يشلّ العام الدراسي!
    النائب محمد رعد
    النائب محمد رعد: عندما يحين وقت الانقضاض لن نتردد في إسقاط العدو

    الأكثر قراءة

    مراقبة الهلال - تعبيرية
    بالحسابات.. مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    أردوغان: الحزب الحاكم سيحاسب نفسه بعد نتائج الانتخابات المحلية في تركيا
    عناصر من حزب الله
    فيديو.. الجيش الإسرائيلي يغتال قيادياً كبيراً بكتيبة الرضوان التابعة لحزب الله