ميشال سليمان: ما زلنا نتلمس طريق تنفيذ القرار 1701

قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: “المسيح قام، فصح مجيد وفطر (قادم ) سعيد.

رُزِقْنا بحفيدنا البكر صباح ١٧ آب ٢٠٠٦، تاريخ دخول الجيش الى الجنوب لتنفيذ القرار ١٧٠١، بعد ٢٧ عاماً من غيابه آنذاك عن الحدود، وعقَدنا في حينه الأمل على مُستقبل واعدٍ ينتظر جيله. واليوم في حين يستعدُّ للسفر إلى الخارج كما باقي أحفادنا وسائر الشبان والشابات، أكرمنا الله بحفيدٍ جديد، ونحن ما زلنا نتلمس طريق تنفيذ القرار ١٧٠١ ! مع تَجدّد الرجاء بالقيامة والأمل بالخلاص، كي لا يضرس الاحفاد من الحصرم الذي اكلناه . كل عام وأنتم بخير “.