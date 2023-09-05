سليمان: موجة النزوح السورية الحالية قد تؤدي الى احتلال مقنّع

أشار الرئيس ميشال سليمان الى ان “ينبغي تشديد عقوبات الذين يقومون بتهريب الاجانب الى لبنان كما فرض عقوبات على كل من يقدم الى غير الحائزين على اقامة، مسكنا مجانيا او بالايجار وايضاً معاقبة كل من يقدم عملاً مأجوراً الى غير الحائزين على اجازة عمل. وتعديل القوانين المتعلقة بهذه المواضيع لتشديد العقوبات”.

أضاف في تصريح: “التوعية ضرورية فموجة النزوح السورية الحالية ليست بدواعي امنية بل لاسباب اقتصادية ويخشى ان تؤدي الى اضطرابات وتكاثر الجرائم وربما الى احتلال مقنع من جراء الامر الواقع. الى جانب الدولة كل مواطن مسؤول، كل مواطن خفير”.