سليمان هارون: العديد من المستشفيات مهدّدة بالإقفال

كشف نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يكشف لـ “المركزية”، أنهم حصلوا على وعود بحلول في اليومين أو الثلاثة ايام المقبلة بالنسبة تتعلق بالمشاكل العالقة أبرزها الدفع وتعرفة غسيل الكلى وحلّ مشكلة أجور موظفي المستشفيات وتأمين المازوت بأسعار يمكن أن تتحمّلها أو أن تؤمّن لها الكهرباء…”، مشيراً إلى أن “اتّصالات جرت مع المعنيين لبحث هذه القضايا وننتظر الأجوبة ومن المفترض أن نحصل عليها خلال هذا الأسبوع”.

وبعد حلّ مشكلة وقف دفع سلفات الضمان، يلفت هارون إلى أن “الضمان استأنف الدفع للمستشفيات، لكن تبقى السلفات بأرقام أدنى من السنة الماضية ما يشكّل عبئاً على المستشفى لأن قيمة المبالغ المدفوعة أقلّ بكثير من قيمتها الفعلية بسبب تدهور العملة الوطنية. في الواقع، عدّل الضمان ثلث السلفات أما المبلغ المتبقي فخسر من قيمته الفعلية بالدولار، وهذه ضمن المشاكل التي يتم البحث عن حلول لها”.

أما بالنسبة إلى الإقفالات، فيؤكّد أن “العديد من المستشفيات مهدّدة بالإقفال بسبب ارتفاع أسعار المازوت والتكلفة الاستشفائية الباهظة وكذلك بسبب التأخير في دفع المستحقات”.