سليمان: هذه التفاهمات مخالفة للدستور!

اعتبر رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، أنّه “رغم الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت، يقتضي عدم التسرع عن طريق فرض شروط على المرشحين أو قبول هؤلاء بشروط مسبقة، كما يحظر عقد تفاهمات ثنائية بين أي طرف واي مرشح تحت أي ذريعة كانت”.

وقال: “هذه التفاهمات هي مخالفة للدستور بالاضافة إلى أنّ أي تفاهم مع أي مرشح هو في مثابة تفاهم أو إقرار بالتفاهمات المعقودة بين هذا المرشح وأطراف أخرى حتى ولو كانت تنتهج خطًا سياسيًا معاكسًا ولا يتماشى مع السيادة”.

وختم سليمان: “على المرشحين عدم الرضوخ للشروط أو عقد التفاهمات، لأنّ رئيس البلاد عندما يقسم اليمين عليه التحرر من الالتزامات التي تتناقض مع الدستور والقوانين وتلك التي تحول دون ان يكون رئيسا للبلاد، كل البلاد وفقط للبلاد ومصلحتها ومصلحة المواطنين والعدالة والتساوي في ما بينهم”.