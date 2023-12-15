سليم: إذا صدر التمديد في مجلس الوزراء حكماً سيكون هناك طعن

قال وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في حديث لـmtv: في ظلّ الحراك السياسي الحاصل لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش خلافاً للقانون ذكّرت في كتابي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّني بادرت من موقع مسؤوليتي منذ تشرين الأول وتوصلنا إلى الحلّ القانوني لمعالجة الشغور المرتقب والشواغر التي كانت قائمة ومن انقلب على هذه العملية هو دولة الرئيس في كتاب وجّهه لي.

اضاف: كتاب نجيب ميقاتي اعتداء على صلاحياتي وذكّرته في كتابي بأنّني جاهز لاستكمال العملية المتفق عليها سابقاً وأريد أن تحصل وفقاً للدستور والوفاق الوطني.

اردف: أيّ إجراء يتّخذه ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بشأن التمديد لقائد الجيش تخطٍّ للصلاحية القانونية والدستورية لوزير الدفاع. وقال:خطوة ميقاتي اعتداء على دستور الطائف الذي نتمسك به جميعاً وإذا صدر القرار في مجلس الوزراء حكماً سيكون هناك طعن ولا يجوز هذا التهافت والاجتياح للدستور بغية بقاء قائد الجيش في مكانه.