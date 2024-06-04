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سليم: اتمنى ان ينهض بلدنا وان يكون المستقل مزدهرا

منذ 55 دقيقة

وزير الدفاع الوطني موريس سليم

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استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في المقر البطريركي في البلمند.

وبعد اللقاء، قال سليم: “تشرفت بهذه الزيارة واستمعت لنظرة البطريرك يوحنا للظروف العامة، وتبادلنا الأفكار حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية وكل التطلعات من أجل نهضة أبناء المنطقة للتمسك بمعتقداتهم للنهوض من الواقع المرير والمآسي التي تحصل، إضافة إلى أمور ثقافية وكل ما تقدمه الكنيسة لهذا الوطن”.

وختم: “أدعو الشعب إلى التشبث بهذه الأرض الغنية بشعبها وقدراتها واتمنى ان ينهض بلدنا وان يكون المستقل مزدهرا”.

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