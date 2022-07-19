سليم استقبل الهيئة الجديدة لرابطة قدماء القوى المسلحة

أكد وزير الدفاع الوطني موريس سليم على إيلائه شؤون العسكريين المتقاعدين كل الاهتمام اللازم على المستويات المالية والصحية والاجتماعية، ودعاهم الى أن يكونوا يداً واحدة متماسكين متضامنين إزاء مطالبتهم بحقوقهم، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها الوطن والتي تنعكس على كل مؤسساته ومواطنيه.

جاء كلام الوزير سليم خلال استقباله الهيئة الجديدة لرابطة قدماء القوى المسلحة برئاسة اللواء الركن نقولا مزهر ، وحثّهم على الالتزام بمناقبيتهم التي تميزوا بها خلال فترة خدمتهم في الاسلاك العسكرية والامنية كافة، وضرورة توحيد الجهود توصلاً الى صون حقوقهم ومكتسباتهم من خلال السبل التي تليق بهم وبنضالهم وتضحياتهم والقيم التي تربّوا وعاشوا عليها خلال مسيرة خدمتهم.

على صعيد آخر بحث وزير الدفاع مع وزير الاعلام زياد المكاري الوضع العام في البلاد والمستجدات على الساحة المحلية.

كما عرض للأوضاع العامة مع كل من النائب الياس اسطفان والنائب السابق عمار الموسوي.

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