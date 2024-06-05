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سليم استنكر الإعتداء على السفارة الأميركية واستقبل بلاسخارت في زيارة بروتوكولية

منذ 33 ثانية
وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم

وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم

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تابع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في عوكر وأجرى اتصالًا بالمعنيين في السفارة، مستنكرا الإعتداء ومطمئنا الى سلامة العاملين فيها.

وأكد وزير الدفاع “أن القوى العسكرية والامنية تواصل عملها لكشف ملابسات الإعتداء والجهات التي تقف وراء هذا العمل”، مشددا على “جهوزية الأجهزة الأمنية لحماية البعثات والمقار الديبلوماسية.

واستقبل سليم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلم مهامها في لبنان. وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

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