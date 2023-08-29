الثلاثاء 13 صفر 1445 ﻫ - 29 أغسطس 2023 |
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سليم: الجيش يقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة

منذ 20 ثانية
وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم

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التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، وجرى تداول الاوضاع العامة في البلاد لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد الى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري.

وأكد الوزير سليم أنّ “وحدات الجيش تقوم بجهد كبير لمواجهة هذه الظاهرة وقد تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الاراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية”.

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