سليم الصايغ: الوقت ليس للتشاطر والالتفاف على بعضنا البعض

أشار عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ تعليقًا على زيارته والنائب نديم الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في عين التينة، إلى اننا أردنا ان نسمع مباشرة منه ولاول مرة أفكاره التي يطرحها بشكل مبادرة لانتاج رئيس للجمهورية، مضيفًا:” التقينا مع كثر نقلوا عن بري أجواءه وافكاره انما اليوم نحن متأكدون ان في لبنان ليس هناك من مبادرات انما مبادرة واحدة وهي مبادرة بري يتم شرحها والتعامل معها بطرق مختلفة إما من قبل كتلة الاعتدال الوطني أو اللقاء الديمقراطي وأخيراً التيار الوطني الحر.”

وتابع في حديث عبر صوت لبنان: “ما هو مطروح اليوم هو ما صدر عن بري أي عقد حوار برئاسته واجتماع مع الكتل، واليوم سألناه أسئلة وطلبنا ان تترافق كل عملية تسهيلية لانتخاب رئيس بضمانات. نحن نعتبر ان الضمانة الاساسية هي ضمن الدستور وتطبيقه والذهاب الى جلسة انتخاب وهذا موقفنا كحزب كتائب عبّرنا عنه مباشرة او ضمن بيانات المعارضة. وبعد الافكار العديدة المطروحة نرى ان ليس هناك حتى الساعة من كفالة او ضمانات ان العملية الانتخابية ستنتج رئيسا توافقيا”، مؤكدًا ان لا بد من تعميق التشاور مع كل القوى السياسية بدءًا بالمعارضة والقوى التي تقاطعنا معها على الوزير جهاد ازعور والقوى الاخرى للخروج من المأزق.

ولفت الى ان الوقت ليس للتشاطر والالتفاف على بعضنا البعض، مضيفًا: “ما فهمناه اليوم ان لا يمكن ان يأتي رئيس فريق في لبنان ولا يمكن لفريق ان يقول انا أتيت بهذا الرئيس وفريقي الذي انتصر، وشعرنا ان هذا المنطق غير سالك عند الرئيس بري، ما يعني ارادة للذهاب الى رئيس توافقي يبقى التفتيش عن المخارج واليوم تأكدنا من امور كثيرة كانت موجودة وصلتنا عبر التواتر، يبقى ان العملية التشاورية مع الرئيس بري والكتل النيابية ستستمر حتى انتخاب رئيس.”