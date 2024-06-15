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سليم الصايغ عن قضية المواد الكيمائية بمعمل الزوق: "لن ننام قبل التنفيذ"

منذ 33 دقيقة
سليم الصايغ

سليم الصايغ

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كتب عضو كتلة “الكتائب” النائب سليم الصايغ عبر حسابه على “اكس”:

“ما مات حق وراءه مطالب”. هذه خلاصة قرار الحكومة البارحة بإخراج المواد الكيمائية من معمل الزوق الحراري. انما لن ننام على حرير قبل التنفيذ!”

أضاف: “لهذه الغاية شرفني رئيس بلدية زوق مكايل السيد ايلي بعينو بزيارة عمل لمتابعة ومواكبة قرار الحكومة الذي اعطانا الحق وثبّت ما قلناه بقرار نافذ”.

تابع الصايغ: “للتذكير، بدأ رئيس البلدية بالتنبيه للخطورة، تأكدت من صوابية القلق، أطلقت عبر الإعلام نداء استغاثة للحكومة، قمت بزيارة ميدانية، اتصلت بكل المرجعيات المختصة، راسلت رئيس الحكومة وعقدت مؤتمرين صحفيين من المجلس النيابي، رد رئيس الحكومة علي برسالة وعد فيها بالتصرف الفوري حتى تم ادراج هذا الملف على جدول الاعمال وقرار توكيل الجيش بالنقل والتلف والترحيل. كل ذلك حصل بالتنسيق مع السلطة المحلية وأهالي الزوق.”

وختم: “لن ننام قبل التنفيذ الفعلي!”

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