سليم: بات ملحاً أكثر من أي وقت معالجة ملف النزوح

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى لبنان ساندرا دو وال Sandra De Waele والوفد المرافق، في زيارة تعارف. وعرض خلال اللقاء للأوضاع العامة وبحث في العلاقات بين لبنان والإتحاد الأوروبي.

وأكدت دو وال “التزام الاتحاد الأوروبي المستمر تجاه لبنان وشعبه لوضع لبنان على طريق التعافي”. وشدّدت على الدعم المتواصل لمؤسسات الدولة”، مشيرة الى “أهمية إجراء الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد لبنان في استعادة الثقة الدولية به.”

وخلال اللقاء تم التطرّق الى “المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، لا سيما ما يتعلّق منها بمشروع الإدارة المتكاملة للحدود. وكان تأكيد على أهمية ضبط الحدود لما فيه من مصلحة للجميع”.

ونوّه سليم “بدعم الإتحاد الأوروبي المستمر للبنان لا سيما للجيش اللبناني”، مشدداً على أنه “بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى معالجة ملف النزوح السوري الذي هو من مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وعلى الجميع العمل الجاد لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة”.