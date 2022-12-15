الخميس 21 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 15 ديسمبر 2022 |
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سليم: تحقيق دقيق في حادثة العاقبية لكشف كل ملابساتها

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع الوطني موريس سليم

وزير الدفاع الوطني موريس سليم

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تلقّى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الإيرلندي سيمون كوفني عبّر فيه عن قلقه من الحادثة التي أودت بحياة أحد جنود الوحدة الإيرلندية العاملة في إطار قوات اليونيفيل، وإصابة ثلاثة آخرين حالة أحدهم حرجة.

وقال كوفني إنه “على مدى عقدين لم تتعرّض الوحدة الإيرلندية لأي إعتداء، وهي تقوم بواجبها لحفظ السلام في المنطقة بكل اندفاع وإخلاص”، مؤكداً “أهمية توصّل التحقيق الى معرفة حقيقة وتفاصيل الحادثة المؤلمة نظراً لانعكاسها على الدور الذي تقوم به الوحدة الإيرلندية في إطار قوات اليونيفيل منذ عقود”.

بدوره قدّم سليم التعازي بوفاة الجندي الإيرلندي الى وزير الدفاع والدولة والشعب الإيرلندي وخصوصاً الى عائلة الجندي، مُتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وأكّد سليم نظيره الايرلندي أن ” تحقيقًا دقيقًا جارٍ في الحادثة لكشف كل ملابساتها”.

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