سليم: علاقات وثيقة قامت بين الجنود الايطاليين وأبناء الجنوب

إستقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني والوفد المرافق، في حضور السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري.

وتناول اللّقاء العلاقات بين لبنان وايطاليا على الصعد كافة لا سيما ما يتعلق بالتعاون العسكري.

ونوّه سليم بـ”العلاقات والروابط المتينة بين إيطاليا ولبنان، وهي علاقات لطالما وطدتها أواصر التعاون على مدى السنين بين البلدين”. وشكر “لايطاليا مساندتها المستمرة للجيش واستضافة روما لمؤتمرات خصصت لدعمه والقوى المسلحة اللبنانية”.

وأثنى على “مشاركة إيطاليا في قوة “اليونيفيل” خصوصاً، أن علاقات وثيقة قامت بين الجنود الايطاليين وأبناء الجنوب، فضلاً عن تولي ايطاليا مرات عديدة قيادة القوة الدولية”.

وأكد تاياني “وقوف إيطاليا الى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، مركّزاً على “أهمية العلاقات الإيطالية- اللبنانية التاريخية”. ولفت الى “الإستعداد الدائم لدعم لبنان في المسائل التي يحتاجها للنهوض من أزمته الراهنة وتوثيق التعاون بين جيشي البلدين”.

وفيما عرض تاياني لقضية الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا، أكد سليم أن “الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية كافة تعمل بطاقاتها القصوى لمكافحة هذه الهجرة ضمن الامكانات المتوفّرة”.