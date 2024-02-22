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سليم عون: تصريحات عون وباسيل عن حزب الله "صرخة تنبيه"

منذ 53 دقيقة
النائب سليم عون

النائب سليم عون

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أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون أن “التيار الوطني الحر تعاطى منذ البداية بإيجابية مع كل الدعوات الى الحوار”، لافتاً إلى أنّ “لإنجاح الحوار، كنا نطلب تفاصيل عن شكله وجدول الاعمال، وباعتراف الجميع لسنا عقبة أمام أي تشاور أو أي لقاء”.

وقال عون، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إن “التواصل مع حزب الله ليس كما كان، ولكن التصريحات التي صدرت عن الرئيس السابق ميشال عون والنائب جبران باسيل هي صرخة تنبيه للمخاطر التي تزيد التباعد بين التيار وحزب الله، والاهم هو عدم انزلاق لبنان الى الخطر الأكبر”.

كما شدّد عون على أنّ “حزب الله يعرف اننا لم نكن يوما مع ربط الساحات، غير اننا اضطررنا الى اعلان ذلك على الملأ لأن لبنان لم يعد يحتمل والخطر على الأبواب”.

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