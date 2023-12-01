سليم عون عن لقاء باسيل - لودريان: "يللي بيزعل على مهلو بيرضى"!

تطرق عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون في منشور له عبر منصة “إكس”، إلى الجو المتوتر الذي ساد خلال اللقاء الذي جمع أمس الخميس، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والنائب جبران باسيل، والذي لم يستمر أكثر من حوالي سبع دقائق.

عون كتب عبر “إكس”: “قرأنا في صحف اليوم أن اللقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، والذي استمر أقل من 10 دقائق خرج بعده الزائر الفرنسي غاضبًا من الجلسة التي وُصفت بـ”الحامية”.

وأضاف: “إيه يللي بيزعل على مهلو بيرضى”.

قرأنا في صحف اليوم أن اللقاء بين لودريان ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، والذي استمر أقل من 10 دقائق خرج بعده الزائر الفرنسي غاضباً من الجلسة التي وُصفت بـ«الحامية».

إيه يللي بيزعل على مهلو بيرضى. — Salim Aoun (@SalimAoun) December 1, 2023