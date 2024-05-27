سليم عون: مفتاح عودة النازحين السوريين بيد أميركا

أكد النائب سليم عون، عضو تكتل “لبنان القوي”، على ضرورة التواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن هذا التواصل يعتبر مفتاحًا أساسيًا لإتمام عملية العودة.

وأوضح عون في حديث صحفي أن الإجماع اللبناني على موقف واحد بشأن عودة النازحين السوريين لا يكفي، حيث أن مفتاح العودة يكمن في التواصل مع الولايات المتحدة التي تعترض على التواصل بين لبنان وسوريا.

وفيما يتعلق بزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان إلى بيروت، استبعد عون أن تحقق الزيارة تقدمًا على المستوى الرئاسي، مشيرًا إلى استمرارية الحرب في غزة كعائق لتحقيق أي تقدم رئاسي.

وختم عون بتأكيده على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية بتوافق وإجماع جميع الأطراف، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط الانتخاب بل تحقيق التوافق الوطني لضمان نجاح الرئيس المنتخب في أداء مهامه بكفاءة.