سليم عون: ورقة بكركي هدفها الإجماع على الثوابت

أعلن النائب سليم عون في حديث إلى اذاعة “صوت كل لبنان”، أنه “تمّ الاتفاق على وثيقة بكركي في خلال الاجتماع المسيحي أمس، وستبصر النور قريبًا”، معتبرًا أن “الحدّ الأدنى يتطلّب اتفاقًا بين المسيحيين اليوم”.

وأكّد أن “ورقة بكركي هدفها الإجماع على الثوابت بين كل الأطراف، وليست للمواجهة مع الطرف المسلم”، مشيرًا إلى أنه “في الشكل فقط لا إجماع إنما في المضمون فالجميع متفق على النقاط نفسها”.

وشدد على أنه “لا يمكن التعليق إلا على النص النهائي لورقة بكركي”، وقال: “للموافقة عليها من التيار الوطني الحر، يجب أن تلبي المتطلبات كافة”.