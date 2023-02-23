سليم عون يتحدّث عن الخلاف بين "التيار" و"الحزب"

استغرب النائب سليم عون “ضرب مبدأ فصل السلطات وضرب المطالبة باستقلالية القضاء بدل إيجاد حلول للخلاف السياسي”، واصفًا “القيام بمنع من يبحث عن الحقيقة في موضوع جريمة العصر التي تتمثّل بأخذ أموال المودعين وجنى عمرهم بالأمر المعيب”.

وأكد عون في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنه “ليس متشائماً ولكنّه يشعر بخطورة الوضع في لبنان”، لافتاً إلى أن “نظام البلد لم يعد يصلح للإستمرار به ويجب إيجاد حلول، لأنّ الوضع لا يحتمل أن تطول الأزمة”.

وعن علاقة “التيار الوطني الحر “بـ”حزب الله”، أشار إلى أن “هناك اختلافًا”، مستبعدًا “إيجاد حلّ لمستقبل العلاقة بينهما قبل حلّ موضوع رئاسة الجمهورية”، ولفت إلى أن “الاختلاف لا يعني طعن الطرف الآخر، بل يمكن أن تُبنى علاقة جديدة”.