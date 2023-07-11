سليم عون يُشكّك في موقف نواب الحاكم: فليتحمّلوا كرة النار

علّق النائب سليم عون على قرار الرئيس نجيب ميقاتي برفض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، سائلًا: هل بإرادته أو أجبر؟ مشيرًا إلى ما يقوم به ميقاتي من استفزاز منذ الشغور الرئاسي من خلال عقد جلسات حكومية وأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وحصرها به.

وقال عون في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”: “وقت بيطلع بإيدهم ببلّوا إيدهم وزيادة، ووقت ما بيطلع بإيدهم بيعملوا حالن مناح وما عم يمارسوا الاستفراد”، معتبرًا أنه لا يمكن أن يضحكوا علينا بهذه الطريقة ونحن غير راضين عمّا يحصل، لأنّ هناك ضربًا للدستور والقانون ولكل الأعراف.

ولدى سؤاله عن احتمال تخوّف نواب الحاكم من انفلات مالي مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، لم يحسم عون موقفه، مشكّكًا في ما إذا كانوا فعلاً متخوّفين من الوضع أم أن موقفهم اتُّخذ بطلب من أحد ما لممارسة الضغط من أجل إبقاء سلامة في موقعه أو حمايته على الرغم من أنه مطلوب للعدالة وبحقّه مذكرات توقيف.

وأوضح عون أنّ ما يجعله يشكّك في موقف نواب الحاكم هو أنهم كانوا موجودين طيلة هذه الفترة ولم نر أي تدخّل لهم، مضيفًا: إذا كان لديهم ما هو أفضل فليقدّموه، لمَ التهرّب من المسؤوليّة؟ ليتحمّلوا كرة النار فهذا واجبهم. وأكد أن تحمّلهم المسؤولية يجعلنا نشعر بدقّة المرحلة ومن واجبنا عندها أن نقف إلى جانبهم ونساعدهم لأن البلد للجميع والمسؤولية علينا جميعًا.