سليم: لتحصين استقلالنا اليوم أكثر من أي وقت مضى

وجّه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، “في الذكرى الثمانين للاستقلال تحية وفاء لحماة الاستقلال، جيشنا والقوى الأمنية”.

سليم أضاف عبر منصة “إكس”: “اليوم نحن معنيون أكثر من أي وقت مضى أن نحصن استقلالنا بتحصين مؤسساته الدستورية والالتزام بتطبيق القوانين، كما الحرص على الدور الوطني للمؤسسة العسكرية، في إطار الالتزام بالدستور والقوانين التي ترعى شؤونها”.

في الذكرى الثمانين للاستقلال تحية وفاء لحماة الاستقلال، جيشنا والقوى الأمنية. اليوم نحن معنيون أكثر من أي وقت مضى أن نحصن استقلالنا بتحصين مؤسساته الدستورية والالتزام بتطبيق القوانين كما الحرص على الدور الوطني للمؤسسة العسكرية في اطار الالتزام بالدستور والقوانين التي ترعى شؤونها — Maurice Sleem (@SleemMaurice) November 22, 2023