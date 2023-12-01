الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سليم من بكركي: قانون الدفاع لا يسمح بالتمديد لقائد الجيش

منذ 52 دقيقة
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووزير الدفاع موريس سليم

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ووزير الدفاع موريس سليم

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الدفاع موريس سليم أنّه عرض خلال زيارته إلى بكركي للأوضاع العامة في البلاد، قائلًا: “وضعت البطريرك الراعي في صورة مؤسسات الدفاع الوطني والاستحقاقات المترتبة منذ مدة وما هو مرتقب واستحقاق التقاعد في قيادة الجيش”.

وعن ملف قيادة الجيش قال: “التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات”.

وإذ شدّد على أنّه يريد ترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور، جزم أنّ “التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع والأمر يحتاج إلى تعديل القانون وهذا غير متوفر حاليًا”.

وأضاف: “التغيير في رأس هرم السلطة العسكرية يؤدي إلى تغيير واسع على مستوى كل القيادات والتعيين في قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد”.

وختم: “سعيت مع ميقاتي لملء الشواغر في المجلس العسكري ومصير قيادة الجيش يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب وقمت بكل ما بوسعي ضمن إطار قانون الدفاع وصلاحياتي”.

فيما قال البطريرك الراعي لضيفه: المنطقة تغلي ونحن بلا رأس، وفي الديمان لدينا أرزة كبيرة أصابتها صاعقة فانكسر رأسها ويحاول كل غصن فيها أن يكون هو الرأس وهكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي
    تيننتي: ركائز القرار 1701 سارية.. والأولوية لمنع التصعيد
    اللجنة الخماسية بشأن لبنان - تعبيرية
    الحلّ الأنسب.. "الخماسية" متوافقة على التمديد لقائد الجيش
    عناصر من قوى الأمن
    قوى الأمن توقف أفراد عصابتين نفّذتا عمليات سرقة أسلاك كهربائية

    الأكثر قراءة

    إيلون ماسك
    غزة تحت النار
    رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!
    بايدن ونتنياهو
    غزة تحت النار
    بايدن يحذر نتنياهو.. والأخير يوافق!
    جنود من الجيش الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    بعد انسحابهم من معركة غزة.. جنود إسرائيليون: لقد تعرضنا لنيران "جهنمية"