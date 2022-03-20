سليم هاني لصوت الناس: بهاء الحريري صديقي ومباحثات جدية مع فريد الخازن

عرض المرشح المستقل في قضاء كسروان البروفيسور سليم هاني رؤيته الاقتصادية والانمائية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “القطاع المصرفي اساس لكلّ بلد يحتاج الى انماء واساس لكلّ اقتصاد ولكن لا شكّ اليوم ان القطاع المصرفي اخطأ وعليه ان يتحاسب ولكن اين كانت لجنة الرقابة على المصارف؟ واين هي اليوم؟”.

ودعا “لخطة اصلاحية كاملة متكاملة”، مشيرا الى انه “يجب ان نكون قادرين على وضع هذه الخطّة الامر الذي ليس متوفّرا اليوم”.

وردا على سؤال، قال: “انا ابن كسروان تعلّمت في كندا ودرست في الخارج وعدت مع دكتوراه حيث علمت في الـaub والجامعة اللبنانية ثم استلمت ادارة مستشفى lau سان جون حيث اسسناه في هذه الظروف الصعبة”.

وتابع: “انا لم آت من اجل ان اعمل في السياسة بل للعمل في الانماء والاقتصاد”.

وشدد على ان “الصناعة التخصصية والسياحة الاستشفائية هي جواب الاقتصاد في لبنان اذ لا شيء غير الصناعة والانتاج يدخل العملة الصعبة الى البلاد “.

وقال: “لا يمكننا بعد اليوم ان نعيش على “الشحادة” فلا المجتمع الدولي ولا الاوروبي ولا البنك الدولي يثق بنا حتى الimf “علّلولو قلبو”.. لا نريد اموالا بعد اليوم بل نريد عقودا وبها نأتي بالاموال ونبقي الشبان في البلاد مع فرص عمل مع رواتب عالية وننقل التكنولوجيا الى عندنا كما السوق والتكنولوجيا والبحث”.

واستشهد بالنموذج التايواني، قائلا: “تايوان بلد صغير يشبه لبنان.. ولكنه صنع “المعجزة التايوانية” حيث ان 95% من الelectronic boards في العالم يتمّ تصنيعه في تايوان وبالتالي فرضت اتيان العملة الصعبة الى البلاد وحماية نفسها سياسيا لأن احدا لا يتمكن من تعريض هذه الصناعة للخطر في العالم”. وتابع: “لدينا 14 نوعا من الصناعات يمكن البدء بها في لبنان اذا اتخذنا القرار بذلك”.

واضاف: “اذا “الله وفقني” ونجحت في الانتخابات وبعد 30 شهرا لم نبدأ بوضع هذه الخطط على السكة انا بفلّ”.

واعتبر ان “النيابة وسيلة والحكم وسيلة والشأن العام وسيلة واريد ان اكون صوت كلّ شاب وصبية “.

وعن تحالفاته ودعمه وصداقاته، قال: “انا صديق كبير لبهاء الحريري واعتبره كأخي الكبير ونتفق معه على بناء الوطن وحركة سوا حركة ديمقراطية ولأنها لا تريد تبني ترشيح اسماء او ترشيح شخصيات للانتخابات وانا كنت ضد هذا القرار فقد قررت ان اترشح مستقلا “.

وتابع:”انا مرشح مستقل وهناك مباحثات جدية مع النائب فريد الخازن والقانون الانتخابي يفرض علينا ان نكون اذكياء في اختيار اللائحة ليكون لنا حظوظا الى جانب ان تكون اللائحة تشبهك وارى في الخازن حارس بكركي وثوابت بكركي”.







