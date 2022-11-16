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سليم يطمئن: لا خوف من اضطرابات أمنية خلال الشغور الرئاسي

منذ 36 دقيقة
وزير الدفاع موريس سليم

وزير الدفاع موريس سليم

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أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن الطمأنينة الأمنية يجب ألا تجعل سياسيّي لبنان يرتاحون إلى طول الشغور الرئاسي بل يجب إعادة الانتظام السياسي والمؤسساتي بانتخاب رئيس للجمهورية وتسيير شؤون المواطنين.

وقال سليم في حديث عبر “mtv” إنه “لا خوف من اضطرابات أمنية خلال الشغور الرئاسي ومعطياتنا تشير إلى ألا جهات ناشطة ستستهدف الوضع الأمني وبعض الأعمال المخلّة هي فردية وليست جماعية ومنظمة”.

وأضاف: “كل الرواتب والمساعدات الاجتماعية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين ستُسدد بما أن الموازنة أصبحت نافذة والطبابة العسكرية قادرة على تغطية الجميع”.

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