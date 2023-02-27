"سلّة طارئة" لدعم لبنان محور مباحثات بين كنعان ووفد من صندوق النقد

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي، وفدًا من صندوق النقد الدولي برئاسة نيك كارول، وقد دار الاجتماع حول وضع مالية لبنان وقدرته في هذه المرحلة على استيعاب تداعيات التعثر المالي الذي يعاني منه على مختلف القطاعات، وتطور الإصلاحات المالية نسبة إلى الموازنة والحسابات المالية التي تطالب بها وتعمل لها لجنة المال منذ سنوات، إضافة إلى تحديد الحاجات الطارئة المطلوبة لتأمين صمود اللبنانيين إلى حين بدء عملية التعافي والانقاذ، خصوصًا على صعيد الصحة والاستشفاء والتربية واستمرارية المرافق العامة، على المدى القصير، ومعالجة وضع الكهرباء على المديين القصير والمتوسط.

كذلك تطرق البحث إلى الخطوات الإصلاحية التي يتم العمل عليها من إعادة هيكلة المصارف إلى معالجة الانتظام المالي في لبنان.

وقد أكد النائب كنعان أن البحث تمحور على تحديد “سلّة طارئة” لدعم لبنان في عدد من القطاعات تزامناً مع إصلاح المالية العامة لتأمين استمرارية الدولة والمجتمع مع عدم إغفال أهمية إعادة تكوين السلطة بمؤسساتها الدستورية كأمر اساسي لا بل كياني، لا سيما من خلال انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، ليس فقط لاستكمال التفاهم مع صندوق النقد فحسب إنما والأهم لوضع هذه الاصلاحات موضع التنفيذ.