سلّوم: النازحون يُهدّدون الأمن الصحّي للبنانيين

اعتبر نقيب الصيادلة جو سلّوم، اثر استقباله وفد من “نصرة القدس”، أن “النازحين السوريين يهدّدون الأمن الصحّي في البلاد، فهم إضافة الى مزاحمتهم اللبنانيين على الكمية المحدودة من الأدوية المتوافرة والمنشآت الصحيّة المتهالكة، يقومون بإنشاء مراكز غير شرعية تتعاطى تجارة شتّى أنواع الأدوية المهرّبة”، داعياً المسؤولين الى “تحمّل مسؤوليتهم قبل الإنفجار الكبير على الصعد كافة”.

يذكر أنه قررت الحكومة اللبنانية تشكيل وفد وزاري يزور سوريا لمتابعة ملف النازحين برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، ويضم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، وذلك ضمن سلة من القرارات والإجراءات اتخذتها في اجتماع عقد ظهر الاثنين.

وشملت تلك القرارات ضبط الحدود البرية والبحرية وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي، وتكوين قاعدة بيانات عنهم، وإزالة التعديات والمخالفات كافة على البنى التحتية الموجودة في أماكن إقامة النازحين.

وأخذت قضية النازحين السوريين حيزاً كبيراً من اجتماعات الحكومة، الاثنين، بعد فشله في الانعقاد صباحاً لعدم اكتمال النصاب، قبل أن تُعقد بعد الظهر، وتتخذ مجموعة قرارات في ظل المخاوف اللبنانية من التدفق المستجد عبر المسالك غير الشرعية مع سوريا.