السبت 22 محرم 1444 ﻫ - 20 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سماحة العلامة السيد علي الأمين: وثيقة الأخوة الإنسانية هي دستور عالمي للتعايش الأخوي

6 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2022 7:28 مساءً
العلامة السيد علي الامين مع البابا فرنسيس

العلامة السيد علي الامين مع البابا فرنسيس

A A A
طباعة المقال

بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، اعتبر العلامة السيد علي الأمين أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي صدرت من أبو ظبي بتوقيع من قداسة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب هي بمثابة دستور عالمي يرسم للبشرية صورة التعايش الأخوي بسلام واحترام بين الأفراد والشعوب والجماعات والأمم.

وكانت هذه الوثيقة قد وُقعت عام 2019 حيث وقع البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وثيقة “الأخوة الإنسانية” في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فعاليات لقاء الأخوة الإنسانية، الذي احتضنه “صرح زايد المؤسس”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ميشال دويهي
    دويهي: سنكون على الموعد لانقاذ لبنان!
    عبوتي متفجرات وهميتين
    ما حقيقة وجود عبوتي متفجرات في سليم سلام؟
    شركة بيبلوس للتعهدات
    بيان من بيبلوس للتعهدات الكهربائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مشروب شائع يؤدي إلى تضييق الشرايين بعد 90 دقيقة فقط من تناوله!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    رئيسة وزراء فنلندا البلاد الشابة، سانا مارين
    بالفيديو.. رئيسة وزراء فنلندا في ورطة: لم يكن من المفروض أن ينشر